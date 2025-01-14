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Военный рассказал, как отличить бойцов КНДР от россиян на поле боя

Военный рассказал, как отличить бойцов КНДР от россиян на поле боя

Солдаты из Северной Кореи/Фото: press-centr.com

Северокорейские военные не прекращают движение даже под огнем и атаками FPV-дронов.

Военные Северной Кореи продолжают наступление, даже когда на них открывают огонь и атакуют FPV-дроны, что отличает их от бойцов ВС РФ.

Об этом рассказал заместитель командира аэромобильного батальона 95 бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, майор Антон Захарчук в эфире телемарафона.

"Когда двигаются северокорейские военные и мы наносим огненное поражение — они продолжают движение. Был случай, когда у первого залетает FPV-дрон, а остальные продолжают движение, просто переступая через него. Российские военные наоборот, если по ним наносится огневое поражение, обычно двигаются на откат", — рассказал военный.

По его словам, после боя, нанеся урон противнику, провели разведку и обнаружили раненого военного из КНДР вблизи своих позиций, которого взяли в плен и оказали медицинскую помощь.

Военный оказался из КНДР, был ранен. Его эвакуировали с поля боя и оказали медицинскую помощь", — сказал он.

Захарчук сказал, что северокорейские воины ВС РФ обычно используются для пеших штурмов, а россияне выполняют роль групп закреплений или усиления.

Напомним, что вчера, 11 января, ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

Пленные КНДРовцы не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

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