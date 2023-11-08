Военный рассказал, как погода и тактика россиян влияют на ситуацию в районе Бахмута

На ситуацию влияет тактика россиян, бросающих новые силы в атаку, не считаясь с потерями.

На военную обстановку в районе Бахмута может оказывать влияние погода, а также изменение тактики российских захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск Украины Родион Кудряшов.

"Противник пытается применять все свои преимущества, в том числе из средств артиллерийского вооружения, наносить поражение по всему переднему краю. Но ситуация в целом абсолютно контролируемая Вооруженными силами Украины. Темп на переднем странах меняется в связи с очевидными изменениями погодных условий. Ситуация сейчас немножко на поле боя меняется.В первую очередь сейчас идет изменение климатических условий.Есть определенное понижение в температуре.Также есть определенные осадки, которые изменяют тактику поведения на переднем крае.. И сейчас очень много работает непосредственно пехота, которая выполняет боевые задачи по устойчивой обороне и штурмовым действиям", — заявил Кудряшов.

Кроме того, по словам военного, на ситуацию влияет тактика россиян, бросающих новые силы в атаку, не считаясь с потерями.

"Это их преимущество, то есть – бесконечный мобресурс. Они конечно эволюционируют, по-другому применяют свою пехоту, но в целом ситуация не меняется именно в управлении противником своего войска. Россияне скорее подводят подготовку личного состава. Также применяют технику в комбинации с этим личным составом. Поэтому в целом они прогрессируют, но это не значит, что они на другом этапе", — заявил Кудряшов.

Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры пытались штурмовать позиции украинских защитников вблизи Богдановки, Хромового и Южного на Бахмутском направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия России пытается изменить тактику на Бахмутском направлении из-за многочисленных неудач.

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