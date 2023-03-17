Военный рассказал, какие два типа российских ракет наиболее опасны для Украины

Самыми опасными для Украины на сегодняшний день остается баллистическая Х-47М2 "Кинжал".

Об этом рассказал командир зенитного ракетного дивизиона С-300 Александр в интервью " BBC News Украина ".

По его словам, после "Кинжалов" угрозу для Украины представляют ракеты — Х-22.

"Такими ракетами ни в коем случае нельзя стрелять по городам. Х-22 задумывались для уничтожения авианосцев. А они сейчас по нам бьют, по городам бьют, это просто дикость. Наши радары ПВО тоже не могут их обнаруживать. Их могут обнаруживать радиотехнические войска", — объяснил командир зенитного ракетного дивизиона С-300.

Кроме того, существенно разгрузить нашу ПВО могли бы самолеты F-16, ведь они могут работать и против крылатых ракет, БПЛА, и на линии фронта по наземным целям врага.

Напомним, Германия передала нашему государству новый пакет военной помощи. Вошли в него снаряды 155-мм, боеприпасы к РСЗО, генераторы и палатки.

В то же время в Пекине видят ошибки, которые постоянно совершает российский диктатор Владимир Путин, и не будут его поддерживать оружием.

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