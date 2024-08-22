Военный рассказал, кто оказывает наибольшее сопротивление ВСУ в Курской области

В последнее время сопротивление русских военных значительно усилилось.
Наибольшее сопротивление украинским военным на территории Курской области оказывают офицеры, поскольку боятся сдаваться в плен.
Об этом в эфире Еспрессо рассказал командир взвода 3-го батальона "Нахтигаль" Василий Галамай.
Он заявил, что его пол во время проведения операции на территории Курской области пока не брал пленных.
"Впрочем, другие подразделения Сил обороны берут пленных в Курской области, принадлежащих к разным категориям. Наши ребята берут в плен также офицеров ВС РФ. Стоит отметить, что если с офицерами находятся срочники, то они оказывают едва ли не самое большое сопротивление. Также немало пленных." Мы являемся представителями Чеченской Республики. Мы много общаемся с ребятами, которые брали пленных россиян в Курской области.
Кроме того, он заявил, что в последнее время сопротивление российских военных на территории Курской области значительно усилилось.
"Здесь действительно россияне применяют больше КАБов, чем на том участке фронта в Донецкой области, где был наш батальон. Впрочем, как оказалось, это не слишком большое количество за определенный промежуток времени. Также стоит отметить, что только недавно россияне начали применять FPV-дроны в боях в Курской области. Также они значительно усиливают артиллерийский огонь и увеличилось сопротивление пехотных подразделений", — добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне заявили, что обсуждают с Украиной долгосрочные целые операции на Курщине.
Кроме того, мы также информировали, что Кремлю грозит политический кризис из-за присутствия срочников на Курщине.
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