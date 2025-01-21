Военный рассказал, на какой регион Украины РФ точно не пойдет, чтобы не опозориться

Россия может продемонстрировать свою неспособность к эффективным операциям в случае провала наступления на Днепр

Россия продолжает попытки прорвать оборону на Днепропетровщине, в частности, в районе Покровска, пытаясь укрепить свои позиции в предстоящих переговорах. Выход на административные границы области имел бы для нее лишь символическое значение, поскольку географически и стратегически ситуация останется неизменной.

Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Эспрессо.

Он отметил, что если Россия начнет наступление на Днепр и не добьется успеха, это подтвердит ее слабость и неспособность проводить эффективные стратегические операции.

"Для Путина это неприятно в рамках переговорного процесса, так как это утрата стратегических аргументов в пользу России. Если Россия не сможет достичь успеха в Донецке, Луганске и на Курщине, их аргументы на переговорах с Америкой будут слабыми. К тому же, выход на границы области не означает вход в урбанизированную или промышленную зону Днепропетровщины. Поэтому они продолжат пытаться оккупировать или прорвать оборону в Покровске" — рассказал Тимочко.

По словам резервиста, российские войска опрокинули силы с Кураховского направления и начали артиллерийские удары по городу. Учитывая сложность прямого прорыва, они, вероятно, будут атаковать с юго-запада или в лоб, ведь такие удары обычно предшествуют наступлению пехоты.

Он отметил, что основная задача российской армии сейчас – выполнить стратегические цели Путина: оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также попытаться вернуть контроль над освобожденными территориями Харьковщины.

Тимочко рассказал, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на любом направлении, чтобы добиться хотя бы оперативного или стратегического успеха. По его словам, все эти продвижения даются большими потерями, что влияет на моральное состояние военных. Курщина остается нерешенным вопросом для Путина из-за риска контрнаступления Украины.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных Александр Сырский заявил, что враг прилагает все усилия для того, чтобы взять Покровск. Однако украинская армия делает все, чтобы защитить его и не допустить оккупации города.

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