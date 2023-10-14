Военный рассказал о попытках россиян захватить Авдеевку: на что надеялся враг

Российская армия в своих попытках захватить Авдеевку Донецкой области рассчитывала на неожиданность. Оккупанты планировали обойти город с флангов, чтобы окружить его.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

В частности, у россиян были попытки даже выйти на авдеевский террикон и по флангам зайти в Авдеевку. Впрочем, у них ничего не вышло.

"Если обратить внимание на их нынешнюю тактику, основной акцент на артиллерию не ставился по многим причинам. Ставка была на танковые клинья. Надежда была на то, чтобы обойти Авдеевку с флангов и запереть ее в окружение. Там, если учесть выступления, по которым проходят наступления, это было в пределах 10 км, чтобы замкнуть круг в их понимании", — сообщил военный.

Тимочко отмечает, что захватчики использовали танковые клинья, надеясь, что смена тактики позволит им провести успешную операцию. Они хотели отвлечь наши войска из восточного и южного направления.

По его словам, россияне получили кучу уничтоженной напрасно техники.

Напомним, Россия пошла в масштабное наступление на Авдеевку Донецкой области. Бои не утихают уже несколько дней. Российская армия усилила обстрелы и пытается наступать с помощью бронированной техники. Враг хочет взять город в окружение.

Между тем, главред Defense Express Олег Катков говорит, что активные боевые действия возле Авдеевки могут длиться месяцами. Российские оккупанты готовы вести длительный бой на этом участке фронта.

Читайте также: