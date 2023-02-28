Военный рассказал о ситуации на Донецком направлении: ВСУ удается держать наступление

На Донецком направлении Сооружения силы Украины дают отпор армии Российской Федерации. Впрочем, оккупанты пытаются прорваться.

Об этом в эфире канала рассказал "Рада" поэт, музыкант, командир отделения в 68-й бригаде ВСУ Павел Вышебаба.

По его словам, линия фронта почти не меняется. Но враг продолжает делать попытки прорваться. Отмечается, что это уже длится около месяца.

"Она (линия фронта — Ред.) может варьироваться ото дня на день, но в большинстве своем мы на Кураховском направлении сохраняем нашу фронтовую линию и удается сдерживать наступление. Моя 68-я бригада и другие соседние бригады рядом и мы героически защищаем свою землю. что линия фронта не меняется, это, поверьте, не означает, что враг не предпринимает постоянных попыток ее прорвать", — подчеркнул Павел Вышебаба.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявляет, что ситуация в районе Бахмута на Донбассе очень напряженная. Сырский говорит, что страна-агрессорка бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды "вагнеровцев".

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