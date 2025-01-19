Военный рассказал о тактике россиян вблизи Покровска

Пока у оккупантов есть возможность продвигаться и расширять фронт, они будут делать это.

Оккупанты штурмуют позиции ВСУ на Покровском направлении и цели обходить сам город Покровск с флангов.

Об этом председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал "24 каналу".

Однако эти продвижения оккупантам даются очень сложно, заметил Тимочко.

Он сказал, что для поддержания такого темпа наступления россиянам необходимо привлекать к боевым действиям крайне серьезные военные ресурсы.

Иван Тимочко отметил, что во время наступления на Покровск россияне постараются с южной стороны города пробовать обрезать логистику поставок для Сил обороны.

"С восточной стороны Покровска оккупантам наступать гораздо сложнее, ведь рядом есть Мирноград. Россияне точно не способны сейчас атаковать два города, ведь у Покровска сосредотачивают свои силы уже несколько месяцев", – сказал он.

По мнению военного, враг будет пытаться продвигаться по флангам, а позже, возможно, будет "атаковать в лоб" по примеру Торецкая.

"Пока у окупантов есть возможность продвигаться и расширять фронт, они будут делать это, но как только их остановят, то будут попытки атаковать с другой стороны", — подчеркнул он.

По словам Тимочка, вокруг города из-за активного наступления оккупанты потеряли более 150 тыс. человек, а если начнутся городские бои, то погибших и раненых будет еще больше.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных Александр Сырский заявил, что враг прилагает все усилия для того, чтобы взять Покровск. Однако украинская армия делает все, чтобы его защитить и не допустить оккупации города.

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