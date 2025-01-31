Военный рассказал о тактике российских захватчиков в Торецке

В настоящее время наиболее активные бои проходят не в самом городе, а на территории промышленной зоны.

Российские захватчики в Торецке наступают там, где им удается накопить силы, поскольку в плотной городской застройке нет линии фронта как таковой.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов.

Он заявил, что сейчас наиболее активные бои проходят не в самом городе, а на территории промышленной зоны поселка Крымское.

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Враг там пытается скапливаться в домах и затем идти на штурмы. 29 января, подразделение спецбатальона "Шквал" производило в той зоне зачистку, выбив оттуда противника. Однако в городской застройке линии фронта как таковой не существует, то есть где захватчикам удалось накопиться, будь то в подвалах или где-то еще, там они и делают попытки дальше куда-то проходить", — рассказал Алхимов.

Военный добавил, что в городской застройке происходит маневровая война, но украинским военным удается выбивать врага ежедневно, что делает невозможным его дальнейшее продвижение.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни российские захватчики на Донбассе готовятся захватить Торецк.

Мы ранее информировали, что в Торецке идут тяжелые городские бои, сложность которых состоит в том, что Силам обороны Украины трудно отслеживать место нахождения врага.

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