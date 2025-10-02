Военный рассказал об «интересной тактике ведения боя» на Добропольско-Покровском направлении

Война в Украине / © Associated Press

На Добропольско- Покровском направлении враг настойчиво пытается захватить территории, проводя комбинированные штурмы и инфильтрацию, не жалея личного состава.

О такой ситуации рассказал командир батальона «Свобода» 4 БрОП НГУ Петр Кузык в эфире Эспрессо.

«Ситуация очень непростая, сложная, — отметил он, подчеркнув цель врага. — Враг имеет очевидную цель к какой-то дате, как обычно, или просто захватить эти территории с потерями личного состава; для них это никогда не было проблемой.

Кузик добавил, что противник пытается протиснуться между боевыми позициями, ведет штурмовые действия на позиции и инфильтрируется в тыл наших порядков, комбинированно атакуя. По его словам, противник преимущественно минимально использует технику — ее быстро уничтожают, так что основную роль играет личный состав.

«Здесь довольно интересная тактика ведения боя, потому что она гибридна: от позиционной обороны мы ведем встречные пехотные бои, постоянно проводим поисковые рейды по уничтожению диверсионных групп», — пояснил командир и уточнил, что такие рейды заходят глубоко в тыл врага.

Он также сообщил о задачах враждебных групп в тылу — создавать хаос на логистике, вызывать панику и уничтожать подразделения.

«Часть войск врага имеет задачу проникать, обходя, не вступая в бой, или, скажем так, обтекая боевые порядки, пытаются попасть в тыл, часть постоянно давит, пытается создавать штурмовые действия», — добавил Кузык.

Командир отметил, что в бою враг также использует артиллерию и БПЛА, а для пехоты наиболее сложный период — зима, к которой они уже готовятся.

«Сложная ситуация. Но в конце концов каждый день враг уничтожается, — заметил он. — Сегодня мы не исключение — выдали билеты на концерт Кобзона многим оккупантам. Каждый день уничтожаются штурмовые группы. Каждый день, кого находим, того ликвидируем».

Кузык подчеркнул также скоординированную работу подразделений.

«Работаем хорошо, слаженно между подразделениями: справа, слева — коммуникация есть, связь есть, несмотря на то, что проблем много. Системная работа непростая, тяжелая, но с хорошим результатом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в сентябре темпы оккупации на фронте упали почти вдвое. Армия РФ смогла захватить 259 квадратных километров.

Мы ранее информировали, что Россия готовит новое наступление осенью и планирует массированные удары по энергетике Украины.