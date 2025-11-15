Военный рассказал, почему оккупантам важно к зиме закрепиться в Покровске

Танк

Оккупационные войска РФ будут пытаться к зиме закрепиться в Покровске и Мирнограде Донецкой области. Ведь приходом морозов их будет легко выбить из лесистой местности.

Об этом рассказал младший лейтенант, позывной «Одесса», начальник штаба 4 батальона оперативного назначения «Сила свободы» бригады «Рубеж» Николай Гриценко в эфире "КИЕВ24".

"То количество пехоты, которое они направляют сейчас, огромно. Ее меньше не становится. Ежедневно уничтожается сотни окупантов на этом направлении, но меньше их не становится. Постоянно поставляется новый живой ресурс", - отмечает военный.

Именно с этой целью, по его словам, россияне сейчас увеличивают численность своего личного состава на Покровском, Мирноградском, Добропольском выступлении, чтобы "дойти как можно глубже".

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что Покровское направление остается основным в контексте пришествия армии РФ. На этом участке фронта больше штурмовых действий и значительная часть группировки врага, действующей на территории Украины. Главнокомандующий также заявил, что россияне Покровск не контролируют.