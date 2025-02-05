Военный рассказал, почему оккупанты не могут продвинуться в Волчанск

В Харьковской области продолжаются бои за город Волчанск. Оккупанты удерживают северную часть города, тогда как остальная территория находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Государственной пограничной службы Украины Александр Даниленко. в эфире Общественного радио.

"Силы обороны Украины, в составе которых работает бригада "Гарт", контролируют большую часть города, точнее того, что от него осталось. Это вся южная сторона, к югу от реки Волча, а также часть северной стороны", — сказал военный.

По его словам, на севере Волчанская находятся вражеские пехотные группы, регулярно осуществляющие штурмы, в частности, на Агрегатный завод. Кроме того, они пытаются переправиться через делящую город пополам реку Волча с целью усиления контроля над территорией.

Представитель бригады "Гарт" отметил, что враг не действует самостоятельно, к нему подвозят усиление для атак, а также используются дроны и артиллерия. Он отметил, что любое движение противника фиксируется нашей разведкой, после чего по целям сразу открывается огонь из минометов, артиллерии, дронов и прочего вооружения.

Александр Даниленко сообщил, что россияне несут значительные потери, пытаясь перейти реку Волча, поскольку их сразу обстреливают Силы обороны. Они также совершают до пяти-шести штурмов Волчанская в сутки, но все они безрезультатны. Ориентировочные потери россиян в городе составляют до ста человек в сутки, включая убитых и раненых.

Он отметил, что расстояние от центра Волчанск до границы с РФ составляет около пяти километров, поэтому россияне часто обстреливают украинские позиции со своей территории, даже используя минометы. По его словам, активность российских разведывательных дронов уменьшилась из-за уничтожения их украинскими зенитчиками, поэтому оккупанты запускают их осторожнее. Волчанск находится в сложной ситуации: город почти разрушен, а россияне постоянно обстреливают его, используя всевозможное вооружение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГУР показали видео, как освобождали от оккупантов Волчанский агрегатный завод в Харьковской области. Речь идет о событиях сентября 2024 года.

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