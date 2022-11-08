Военный рассказал подробности ликвидации около 300 морпехов РФ в Донецкой области

Недавно российские военные блоггеры опубликовали и распространили письмо, в котором утверждается, что российское военное руководство "бросило" 155 бригаду морской пехоты РФ в "непонятное наступление" под Павловкой Донецкой области, где она понесла потери около 300 убитыми, ранеными и пропавшими без вести и потеряла половину техники, все в течение четырех дней.

Военнослужащий ВСУ и общественный деятель Евгений Карась объяснил 24 каналу ситуацию касательно потерь России под Павловкой, возле Угледара Донецкой области.

"Что мы понимаем – если 75% погибли, значит, штурмовали людей 400 – 500, а еще был штаб и другие, то есть суммарно их участвовало около 900 – 1000 человек. Соответственно бригада сейчас осталась со штабом, водовозками и с пьяным политруком, а штурмовиков не осталось", – заметил Карась.

По словам Карася, среди этих 300 человек фактически все были штурмовики. Источники, которые украинский военный нашел в российской армии, которым, по его убеждению, можно доверять, отметили, что действительно 75% участников штурма из рядов морской пехоты погибли. Однако удивлением для них это не стало, ведь, как сказали они сами, у россиян всегда были большие потери.

Потери России на войне против Украины

По состоянию на вторник, 8 ноября, Россия потеряла на войне против Украины уже около 77 170 человек.

Украинские военные "закобзонили" более 30 вражеских солдат и уничтожили запас топлива в Голой Пристани Херсонской области.

ГУР недавно перехватило разговор оккупанта, который воюет в Луганской области, где тот жалуется на свое руководство, которому безразлично своих подчиненных и на обеспечение солдат.

В Луганской области 9-м полку ВС РФ изрядно досталось от ВСУ – более 20 россиян сдались в плен.

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