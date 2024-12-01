Военный рассказал, при каких условиях граждане могли избежать "бусификации"

Никакой "бусификации" не было бы, если бы граждане соблюдали закон.

Такое мнение высказал офицер группы коммуникаций штаба 125-й Обр ТрО Андрей Дуткевич в эфире Эспрессо.

"То есть своевременное обновление данных, поход в ТЦК и все то, о чем идет речь в законе о мобилизации. Впрочем, этого не происходит. Поэтому у нас есть "бусификация" нарушителей закона о мобилизации", – отметил Дуткевич.

Также читайте С 1 декабря в Украине меняется порядок бронирования от мобилизации: что нужно знать

Он добавил, что мобилизация является сложным процессом. Однако рекрутинговые центры способны подобрать оптимальные должность и подразделение для рекрута, соответствующие его навыкам и знаниям.

Если человек приходит в рекрутинговый центр и имеет определенный багаж знаний, который можно применить на войне, получит именно ту должность, которая лучше ему подходит.

"Система рекрутинга, которая в нас вводится, дает возможность человеку самому определять свою судьбу. Я не говорю, что это 100% так, потому что разные факторы могут повлиять на попадание рекрута в то или иное подразделение и должности – это война", – подытожил офицер. .

Напомним, мобилизовывать 18-летних пока нет нужды, потому что нельзя отправить на фронт всю нацию.

Читайте также: