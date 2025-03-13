Военный рассказал, в чем состоит преимущество россиян на поле боя: что он сказал

Такие дроны россияне используют для ударов по украинским позициям, и их эффективность на поле боя делает их приоритетной угрозой.

Российские оккупанты активно используют дроны на оптоволокне, которые сложно обнаружить и нейтрализовать. Эти БПЛА не подвержены влиянию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что затрудняет их обезвреживание.

Об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк для 24 канала.

По его словам, россияне применяют беспилотники нового типа, значительно усложняющие работу украинской ПВО.

"Сильной стороной противника сейчас является использование дронов, в частности, на оптоволокне и ночных БПЛА", — отметил он.

Эти дроны обладают рядом преимуществ:

Они не передают радиосигнал, поэтому их невозможно заглушить или перехватить.

Потеря связи из-за перепадов высот или препятствий (густой лес, застройки) для них не критична.

Поскольку управление происходит через оптоволоконный кабель, оператор остается незаметным.

Украинские военные сейчас работают над новыми концептуальными методами борьбы с такими беспилотниками. Из-за их особенностей традиционные системы РЭБ малоэффективны, поэтому необходимы другие подходы к их обезвреживанию.

Напомним, российские военные совершили очередное военное преступление, расстреляв украинских военнопленных в селе Казачье Локня Курской области.

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