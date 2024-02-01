Военный резко высказался о том, какой должна быть мобилизация

Свою позицию он ясно аргументировал.
Командир роты ударных БПЛА "Ахиллес" 26-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко считает, что все граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет должны быть военнообязанными.
Свое мнение он объяснил в эфире телемарафона.
“Это личное мое мнение, мое отношение к подготовке украинской нации общевойсковой. Я считаю, что все граждане Украины от 18 до 55 лет должны быть военнообязанными”, — отметил военный.
Более того, по его словам, в государстве должно быть сформировано финансирование, а также разветвленная сеть учебных заведений, где вся нация пройдет всеобщую военную подготовку.
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Командир роты объяснил, для чего это нужно: Это не значит, что все будут служить и придется служить каждому. Это значит лишь то, что каждый в случае необходимости будет готов защитить свою семью, свой дом, свою улицу, в конце концов, свою страну. Люди будут иметь общую военную подготовку и плюс второе образование — оно должно быть также военным”.
Напомним, воин 1-й ОБрСпП на псевдо "Хонда", рассказывая о своем боевом пути, угрозе вражеских дронов, мотивации и эмоциональной нагрузке на войне, заявил о необходимости мотивирования украинцев к защите страны, а также рычаги влияния на уклонистов.
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