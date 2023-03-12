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Военный РФ рассказал о "одноразовых" солдатах, которых принудительно отправляют в штурмовые отряды

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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2371
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Военный РФ рассказал о "одноразовых" солдатах, которых принудительно отправляют в штурмовые отряды

Фото: Associated Press

Оккупантов, которые отказываются воевать, отправляют в штурмовые отряды.

Военный из России рассказал о негласном указе от руководства отправлять в штурмовые отряды всех солдат, кто не согласен или отказывается служить.

Об этом сообщает "Настоящее время", опубликовав запись телефонного разговора двух российских военных.

Так, русский военный, служащий на северном фронте, по фамилии Говоров, рассказывает другому военному о ситуации с набором в армию РФ.

По словам Говорова, по плану комплектования на флот нужно набрать тысячу контрактников. За один месяц набрали 75 человек. За первый квартал – 211 солдат самовольно покинули части, 175 – разыскали, против 18 – возбуждены дела, троих – посадили.

"Ну и, короче, неофициальное указание, даже не между строк: всех вот этих не хотящих, залупающихся и все остальное переводить на равные воинские должности в штурмовые отряды — на "одноразовых". А если они вдруг останутся живыми, то после победы уже будут в дальнейшем принимать по ним какие-то решения. Они наберут, конечно, это быдло. И что они будут на передке делать? Типа штрафбат, штрафная рота", — рассказал военный.

Напомним, жены мобилизованных россиян из Подмосковья обратились к Путину и Шойгу, чтобы те вернули их оккупантов-родственников из войны в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
2371
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