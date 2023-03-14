Военный с контузией несколько километров нес тело погибшей жены на руках: трагическая история с фронта

У супругов есть общая 8-летняя дочь, которая теперь осталась без матери.

Под Бахмутом Донецкой области погибла военная Татьяна Фесенко с позывным "Муркой". Муж-военный, получив контузию, не оставил тело жены и нес его еще 2,5 км в пункт эвакуации.

Об этом сообщает Big Kyiv.

В находившуюся в окопе женщину попал снаряд. В это время ее муж получил контузию, однако дополз до любимой и 2,5 км нес ее вместе с кумовьями в пункт эвакуации.

Известно, что супруги ушли на фронт с начала полномасштабного вторжения Путина в Украину. Она добровольно воевала в разведывательном батальоне бок о бок со своим мужем. Татьяне было 30 лет. В 2014 году военная познакомилась с будущим мужем, однако вскоре Владимир ушел на фронт добровольцем. После возвращения из АТО они поженились, у них родилась дочь. Жили они в Мостищах Киевской области, а три года назад переехали в столицу.

В первый день нападения России, 24 февраля, Татьяна и ее муж отправили свою дочь с родным им человеком за границу и дали ей нотариальную доверенность на случай того, если оба погибнут, чтобы она могла законно удочерить их 8-летнюю дочь.

Трагическая история с передовой очень тронула пользователей Сети. Они выражают искренние соболезнования родным и публикуют щемящие видео с Татьяной.

Напомним, Татьяна Фесенко ("Мурка") погибла 5 марта на войне с российскими оккупантами под Бахмутом. Простились с военной в Гостомеле Киевской области.

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