Военный с перерезанным горлом сбежал из российского плена и 5 дней полз к побратимам: подробности (фото)

Военный Владислав проходит лечение после пыток / © Суспільне

Украинский военный Владислав выжил после пыток в плену. Россияне перерезали ему горло и бросили в яму, но он сумел выбраться и пять дней добирался до своих.

Как смог вернуться из ада, он рассказал корреспонденту ТСН Ольге Павловской.

В Днепре медики спасают тяжелораненого нацгвардейца Владислава, который в августе попал в плен на Донеччине. Его и еще семерых военнослужащих россияне подвергали пыткам в Миролюбовке. Затем всех похоронили в яме и засыпали мусором. Владиславу чудом удалось не только выжить, но и доползти до своих. Он не может говорить, но пишет воспоминания о пережитом.

Он улыбается — наконец рядом с родным братом и женой — и жестами показывает, что не сдастся. Владислав пишет в тетради о том, что помогло ему выдержать невозможное. По его словам, все время перед глазами были жена и дочь.

В августе возле Миролюбовки был сильный обстрел, Владислав вместе с побратимами разделились, чтобы найти укрытие. Но в селе его схватили оккупанты.

Его вместе с другими завели в подвал. Там было много крови. И все те парни, которые погибли, которых порезали, они уже стояли на коленях, связанные на коленях. И их дальше допрашивали — выкалывали глаза, отрезали губы, мужские органы отрезали, уши. Владиславу тоже отрезали кусок уха. А потом перерезали ему горло и «возможно, устали», предполагает он. Он был восьмым в очереди на пытки. Всех пленных, кого считали убитыми после пыток, россияне — как были связанных — похоронили в яме и засыпали мусором.

«Сначала его поймали одни, а потом уже завели в подвал, там уже были совсем другие военные. Там их было двое, и эти двое издевались над ними», — рассказала Суспільному жена Владислава.

Владислав выжил после того, как российские военные бросили его и еще семерых бойцов в яму, считая их мертвыми.

«Провел ночь с ними, с теми погибшими в яме. И только тогда перерезал себе веревку разбитой бутылкой и начал медленно выползать. Больше всего боялся наткнуться на них. Могло быть тогда хуже», — рассказал он.

«Он говорит, что ему повезло, что когда их бросили в яму, сверху еще насыпали мусор, чтобы не так было видно. Там была разбитая бутылка, у него же руки были связаны, и так он смог той бутылкой порезать веревку», — рассказывает Виктория.

Владислава доставили 17 августа в одно из медучреждений Днепропетровщины в крайне тяжелом состоянии. Из-за большой кровопотери и загнивания ран он нуждался в срочной операции. Генеральный директор учреждения Сергей отметил, что боец держался, потому что был уверен в выздоровлении. Врачи уже провели операцию и делают все возможное, чтобы он смог снова говорить.

То, что он выжил, медики считают невероятным. А то, что он сумел доползти до своих — тем более.

Военный до пыток / © Суспільне

«Я не могу вам показать снимок. Он очень страшный. Он страшнее, чем можно даже представить. Он начал выбираться, прикрывая горло остатками одежды. Почти пять дней. Когда был без воды, ему приходилось ловить мышей, разрывать их и пить с них кровь, чтобы хоть чем-то напиться», — говорит врач.

«Говорить не может — обо всем, что произошло, написал в дневнике. Вспоминает, несколько недель назад его бригада потеряла контроль над позицией возле Покровска. Пытаясь помочь побратимам, Владислав попал в плен», — рассказала его жена.

Свой тридцать третий день рождения Владислав встретил в реанимации в больнице Днепра. Прежде всего хотя бы по видео хотел увидеть доченьку.

Впереди у Владислава еще множество операций. Медики надеются, что несмотря на крайне тяжелое ранение, удастся восстановить все.

«Уже взяли на себя обязательство лор-хирурги провести настолько классную операцию, чтобы и шовчика не было видно, чтобы он мог разговаривать и дышать самостоятельно. Все это сложить в единое целое», — сказал врач.

