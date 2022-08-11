Военный с высоким званием публично раскрыл важную информацию о ВСУ — Маляр

Военный с высоким званием публично сообщил важную для ВСУ информацию.

Теперь по этому факту ведется расследование, поскольку его заявления могли сорвать планы Сил обороны.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что Минобороны и СБУ предотвращают утечку информации об обороне Украины, чтобы не навредить ВСУ.

"На днях СБУ установлено, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных Сил Украины, вопросах подготовки, организации ведения боевых действий. По поводу данного факта ведется следствие в установленном законом порядке", – сообщила Маляр.

Напомним, Жданов рассказал, чего ожидать на фронте в ближайшие недели и предупредил о ракетных ударах.

Читайте также: