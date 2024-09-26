Военный сделал неожиданное заявление о "бусификации" граждан

Боец отметил большую проблему в армии с тем, как использовать немотивированных мобилизованных, которых наловили работники ТЦК.

В Украине следует создать наемную армию с вербовкой за деньги, ведь это выгоднее, чем тратить средства на "бусификацию" немотивированных людей, от которых на фронте нет пользы.

Такое мнение командир роты 244-го батальона 112-й отдельной бригады сил ТРО Владимир Бездетный с позывным "Крым" высказал в интервью "Укринформу".

Военный заметил, что среди "бусифицированных" в армию бойцов большинство имеют плохую мотивацию к борьбе с врагом, а некоторые вообще толерантно относятся к России.

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"Мы наловили кучу людей немотивированных, надели на них форму, и теперь человек, уже в форме украинского военнослужащего, вещает то, что он вещал", — сказал Бездетный.

По его словам, мотивированные новобранцы уже давно в армии, где очень устали непрерывно воевать более двух лет.

"Так создадим наемную армию, где люди будут мотивированы деньгами. Уберем кучу необоснованных мобилизационных мер немобилизационных людей. Ко мне приходят десять человек, из которых может воевать один, а зарплату мы платим всем десятерым. Тогда мы немного сэкономим, наберем каких-то ребят, не знаю, из Африки или Европы, которые готовы воевать, условно, за деньги. Не будем просто брать тех людей, которые не могут воевать. Я думаю, по деньгам то на то и получится", – высказал мнение командир роты.

Он отметил большую проблему в армии с тем, как использовать немотивированных мобилизованных, которых наловили работники ТЦК. В частности, есть случаи, когда новобранцы ходят по кругу по подразделениям, нигде ничего не делают, но получают зарплату.

"Ты пытаешься найти им какую-нибудь работу, смотришь: окей, копать можешь, – не могу копать, – и вот начинается круговорот людей по подразделениям. Ты понимаешь, что он тебе не нужен, потому что он не может выполнять задачи, стоящие перед подразделением, и ты направляешь его в любое другое подразделение, где теоретически он может выполнять свои... Он приходит туда, ему говорят: мины ставить можешь? – Нет. – Окей, в ПВО. – Ее отправляют в ПВО, за все это время он получает заработную плату", – объяснил Бездетный.

Он продолжил, что когда такой боец попадает в ряды ПВО, ему условно поручают носить ящики с патронами. Тогда военный говорит: "Да у меня ручонки болят". Таким образом, "он по кругу ходит по подразделениям, нигде ничего не делает, но в подразделении получает заработную плату, иногда даже с премией".

К слову, ранее боец Третьей отдельной штурмовой бригады с позывным "Питбуль" раскритиковал работу работников ТЦК. Он сказал, что относится к нынешней работе военкоматов "ху*ово", потому что те отправляют на фронт мобилизованных старше 40 лет и без мотивации.

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