Военный сделал неутешительный прогноз по завершению войны в Украине

Сосед всегда будет хотеть что-нибудь с нами сделать", говорит он.

Война в Украине переходит в войну "за нацию", потому что воевать придется долго.

Об этом сказал командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Хартия" – полковник Игорь Оболенский в интервью УП.

По его наблюдениям, сейчас к людям приходит чувство реальности.

"Очень хотелось всего и быстро. Но война не будет 5-10 лет, она будет дольше. Этот сосед будет с нами всегда рядом, и всегда он будет хотеть что-то с нами сделать", – считает военный.

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Он добавляет, что государство движется в этом направлении, в частности, будет более компетентной селекцией личного состава в ТЦК.

"Людей будут назначать за тем, какое образование они имеют, какие учения. И это будет один из маркеров, что мы идем в правильном направлении. Но война не будет 5-10 лет, она будет дольше. Этот сосед будет с нами всегда рядом, и всегда он будет хотеть что-то с нами сделать", — подчеркнул Игорь Оболенский.

Отметим, что прогноз о завершении войны в Украине сделал и экскомандующий НАТО Джеймс Ставридис.

В то же время, президент Владимир Зеленский верит, что Россию можно остановить в войне против Украины и не допустить Третьей мировой войны.

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