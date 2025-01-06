Военный сообщил, почему на Покровском направлении не удается остановить оккупантов

Россияне имеют некоторые успехи на этом участке боевых действий.
На Покровском направлении у украинских вооруженных сил нет пехоты, чтобы остановить российских оккупантов.
Об этом сообщил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.
"Благодаря опытным экипажам БПЛА СОУ враг не имеет возможности совершать быстрые рывки с прорывом обороны, но пехоты на позициях недостаточно, чтобы остановить его полностью", — подчеркнул военный.
По словам Бунятова, на Покровском направлении основные усилия войск РФ направлены на населенные пункты Нововасиловка и Новоелизаветовка.
"Штурмуют преимущественно большим количеством малых групп, непрерывно лезут между позициями и домами, имеют успехи", — добавил военный.
Напомним, в РФ заявили о "захвате" Курахового в Донецкой области. В то же время в ВСУ сообщают о боях в городской застройке.
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