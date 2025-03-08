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Военный Третьей штурмовой откровенно рассказал, как воюют бывшие заключенные

Военный Третьей штурмовой откровенно рассказал, как воюют бывшие заключенные

Бойцы ВСУ на войне / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинский командир отметил искренний патриотизм людей, пришедших в армию из тюрьмы.

Пришедшие в армию из мест лишения свободы добровольцы в большинстве проявили себя максимально положительно.

Об этом сообщил командир 1-й роты 2 ШБ 3 ОШБр с позывным "Мося" в эксклюзивном интервью журналистке TSN.ua Алине Туришин.

“Я всеми очень доволен. Многие из них искренне очень патриотически настроены”, — отметил он.

При этом военный Третьей штурмовой отметил, что в его бригаде бывшие осужденные не воюют отдельным подразделением.

“В бригадах сформировались отдельные батальоны, которые называются "Шквал" и они отдельно себе воюют. Мы поступили по-другому. У нас юридически также существует батальон "Шквал", но все эти люди [то есть бывшие осужденные] прикомандированы к обычным пехотным батальонам. Они живут в таких же условиях, как мы, тренируются вместе с нами, воюют с нами”, — объяснил Мося.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЭТИ РАЗГОВОРЫ ТОЛЬКО ВРЕДЯТ! Военный — о переговорах, заявлениях Трампа и конце войны"

Напомним, мобилизация в Украине в основном происходит через территориальные центры комплектования, однако все больше военнослужащих присоединяются к ВСУ через рекрутинг.

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