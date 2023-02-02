Военный учет 2023.: какие документы военнообязанный должен предоставить устраиваясь на работу

Какие документы нужно предоставить гражданам призывного возраста при трудоустройстве на работу, могут ли работодатели требовать документы о военном учете в уже работающих, читайте в материале ТСН.ua

Постановление КМУ №487 Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета предусматривает синхронизацию Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими государственными реестрами. Для актуализации данных каждый работодатель должен вести и регулярно обновлять различные учетные документы. Для этого с января 2023 года работодатель должен потребовать от всех мужчин призывного возраста документы, необходимые для ведения им военного учета.

Какие именно документы должны предоставить работодателю граждане призывного возраста:

призывники должны предоставить приписное,

военнообязанные — военный билет или временное удостоверение,

резервисты – военный билет.

Работодатель обязан взять каждого нового работника на военный учет в ТЦК и СП и уведомить его под личную подпись о Правилах военного учета. Об уходе с работы каждого работника работодатель также должен сообщать соответствующие ТЦК и СП.

Могут ли уволить работника, давно работающего и отказывающегося предоставлять документы о военном учете

По словам адвоката Богдан Пересада, формально работодатель имеет право просить предоставить информацию о военном учете работника. Работодатели обязаны вести Списки персонального военного учета на предприятиях, с этой целью могут осуществлять проверку у граждан наличия военного билета в бумажной форме или в электронной с использованием мобильного приложения «Дія» как при пройме на работу, так и у сотрудников, уже работающих. В случае отказа предоставить такую информацию, уволить человека, за словами юриста, с работы он не может.

Читайте также: