Военный учет 2023: при каком условии работодатель может вручить повестку работнику

Может ли работодатель вручать повестки работникам и при каких условиях читайте в материале ТСН.ua

Кабинет Министров Украины 30 декабря 2022 утвердил новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно новым правилам военного учета принимать на работу или обучение военнообязанного могут только после взятия его на военный учет.

Работодатели при принятии на работу должны проверить наличие у потенциальных работников военно-учетных документов. Это может быть либо приписное удостоверение, либо военный билет.

Работодатели обязаны отправлять в 7-ми дневный срок в ТЦК и СП информацию о принятии на работу или обучение, увольнении с работы, завершении обучения военнообязанного подчиненного.

Как отмечают юристы, уведомлять военнообязанного и вручать повестку подчиненному работодатель может только в случае получения соответствующего распоряжения от ТЦК и СП.

Как выглядит распоряжение о призыве

В случае если работодатель получил распоряжение от ТЦК и СП о призыве работника, он обязан:

Выдать приказ (распоряжение) об уведомлении призывников.

Довести этот приказ к сведению таких лиц под личную подпись.

Вручить повестки о явке по вызову в ТЦК или другой орган (по наличию).

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