Военный учет для женщин: будут ли изменения в правилах пересечения границы

С 1 октября определенная группа женщин должна прийти в ТЦК и встать на военный учет. Тем не менее, ограничения по выезду за границу касаются только мужчин.

Детали о женском учете рассказал представитель ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он рассказывает, что женщины по-прежнему состояли на военном учете. Их взятие на военный учет никак не повлияет на правила пересечения границы.

"Если женщина состоит на военном учете, затем будет мобилизована или вступит на контракт или на военную службу, то при пересечении границы она должна соблюдать правила, когда едет в служебную командировку или отпуск. Если ее непосредственный руководитель определил, что отпуск или командировки должны состояться за границей, а документы это подтверждают, женщина может ехать за пределы Украины", – заявил Демченко.

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Напомним, выезд за границу ограничен:

мужчинам 18-60 лет;

государственным служащим в определенных должностях.

Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, с 1 октября обязаны встать на военный учет в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). В Верховной Раде заявили, что выезд за границу некоторым из них будет ограничен.

Руководитель Кременчугского районного ТЦК Роман Сушко напомнил, что повестки во время мобилизации не являются "прямым билетом" на передовую.

Пока в Украине нет законных оснований для ограничения выезда женщин за границу. Кроме того, нет утвержденной процедуры, согласно которой пограничники могли бы проверять, является ли украинка военнообязанной.

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