Военный учет на предприятии: должен ли ФОП сообщать о наемных военнообязанных

Должно ли физлицо предприниматель вести военный учет работников, подаются ли данные в военкомат при открытии ФОП

"Порядок организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных", утвержденный Постановлением КМ Украины от 07.12.2016 № 921 определяет механизм организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных (далее — военный учет) центральными и местными органами исполнительной власти, другими государственными органами, исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов и исполнительными аппаратами районных, областных советов (далее — государственные органы), территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, воинскими частями, предприятиями, учреждениями, организациями и учебными заведениями независимо от их подчинения и формы собственности .

Пунктом 36 этого Порядка определено, что персональный учет призывников и военнообязанных по месту их работы (учебы) ведут государственные органы, предприятия, учреждения и организации.

То есть, среди перечня тех, кто должен вести военный учет, отсутствуют предприниматели, потому что они не являются юридическими лицами. Таким образом, законодательством не предусмотрено ведение военного учета физлицом-предпринимателем. Эта норма будет сохраняться пока не будут внесены соответствующие изменения в нормативно-правовые акты.

Но, хотя ведение военного учета ФЛПами не предусмотрено Минобороны, опираясь на ч. 5 ст. 34 Закона № 2232, подчеркивает, что ведение персонального учета призывников и военнообязанных по месту их работы или обучения возлагается в том числе и на граждан-предпринимателей и других самозанятых лиц (письма Генштаба ВСУ от 27.09.2017 г. №321/5989, Минобороны от 13.11.2017 г. №321/7065).

Территориальные центры не имеют права наложить штраф на предпринимателя за неведение военного учета, в т.ч. во время военного положения, поскольку КЗоТ не предусматривает административной ответственности для физлиц-предпринимателей ни за неподачу в военкомат списков работников, подлежащих приписке к призывным участкам, ни за прием на работу работников, не состоящих на военном учете по месту жительства, ни за необеспечение уведомление о вызове в военкомат. За это не предусмотрена и административная ответственность.

Поэтому вести военный учет физлицо предприниматель может только добровольно. В случае, если предприниматель принял решение вести военный учет, он должен соблюдать все нормативные акты и несет административную ответственность в случае нарушения, согласно ст. 210-1 КоАП, налагаемых территориальными центрами (ст. 235 КУоАП).

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