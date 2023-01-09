Военный учет на предприятиях и в организациях: избежать явки в военкомат стало сложнее

Что изменилось при трудоустройстве или поступлении на обучение для военнообязанных с начала 2023 года, читайте в материале ТСН.ua
В постановлении Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года говорится, что при трудоустройстве или поступлении на обучение мужчинам нужно предоставить свой военно-учетный документ.
С 3 января 2023 года работодатели обязаны проверять наличие военно-учетного документа у мужчин, принимаемых на работу. Таким документом может быть:
- для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку,
- для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного,
- для резервистов – военный билет.
Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации в течение 7 дней должны сообщить территориальные центры комплектования и социальной поддержки о принятии на работу или обучение, увольнении с работы мужчин, а также о завершении обучения студентов.
Для ведения персонального военного учета предприятия осуществляют:
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проверку у граждан Украины при принятии на работу (обучение) наличия военно-учетного документа или отражения в электронной форме информации, содержащейся в таких документах с использованием мобильного приложения Портала Действие. Прием на работу (обучение), взятие на персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на военный учет;
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извещают призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в соответствующие центры комплектования и обеспечивают их своевременное прибытие туда;
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представляют в соответствующие центры комплектования по их требованию сведения о призывниках, военнообязанных и резервистов, персональный военный учет которых они ведут;
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взаимодействуют с соответствующими районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, органами СБУ, подразделениями Службы внешней разведки относительно сроков и способов сверки данных списков персонального военного учета, внесения соответствующих изменений в них, а также оповещения призывников, военнообязанных и резервистов;
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не реже раза в год сверять списки персонального военного учета с записями в их военно-учетных документах;
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вносят в пятидневный срок со дня представления соответствующих документов (или отражения в электронной форме информации, содержащейся в таких документах, которые могут предъявляться (предоставляться) с использованием мобильного приложения Портала Действие) изменений в списки персонального военного учета по фамилии, собственной имени и отчества (при наличии), реквизитов паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, адреса задекларированного/зарегистрированного места жительства, адреса места фактического проживания, семейного положения, образования, места работы и должности и отправки ежемесячно до 5 числа до соответствующих районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки сообщений об изменении таких учетных данных;
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составляют и подают ежегодно до 1 декабря в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки списков граждан, подлежащих приписке к призывным участкам;
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постоянно информируют соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки о должностных лицах государственных органов, органы местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, нарушающих требования этого Порядка, а также о призывниках, военнообязаниях. связанных и резервистов, нарушающих правила военного учета, для привлечения их к ответственности по закону;
В случае если ТЦК и СП издают приказ о призыве военнообязанного, то структура, которая принимала его на работу или обучение, увольняла или отчисляла должна:
- издать приказ или распоряжение об уведомлении призывников, военнообязанных и резервистов;
- сообщить призывнику, резервисту или военнообязанному о том, что он должен прибыть в территориальный центр комплектования;
- в течение 3 дней отправить копию документа в орган, издавший распоряжение.
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