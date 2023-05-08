Военный учет за границей: могут ли во время мобилизации депортировать уклонистов и наказать их

Военный адвокат, сокоординатор Офиса поддержки семей военнослужащих Ярослав Жукровский пояснил, что военнообязанные украинцы, находящиеся за границей более трех месяцев, должны стать на военный учет в дипломатических учреждениях Украины. Однако во время всеобщей мобилизации, действующей в военное время, их не смогут депортировать.

Об этом он сказал в комментарии "Громадському".

Адвокат подчеркнул, что положение о военном учете за границей не ново, поскольку это нужно было делать и раньше вместе с временным консульским учетом.

Зарубежные дипломатические учреждения в контексте военного учета имеют следующие полномочия:

информирование граждан, вставших на консульский учет и достигших призывного возраста, о начале очередного призыва.

содействие возвращению военнообязанных на родину. Что именно означает "содействие возврату" – украинское законодательство не объясняет, однако паковать в автобус и принудительно везти в Украину никто не будет.

военный учет в дипучреждениях. Речь идет о фиксации гражданина в военно-учетных документах консульств.

уведомление территориальных центров комплектования об учете военнообязанного.

Мужчины и женщины, которые находятся за границей более 3 месяцев, должны встать на военный учет. Если этого не сделать, пока неизвестно, накажут ли уклонистов.

Однако зарубежные дипломатические ведомства не вправе раздавать повестки. Также по закону украинцев невозможно наказать за уклонение от мобилизации, поскольку нужно доказать, что гражданин Украины нарушает закон.

"Военный учет в зарубежных дипломатических учреждениях – это, скорее, декларативный механизм выяснения данных граждан Украины. Игнорирование этой нормы не является основанием для депортации. Правовых оснований у дипломатических учреждений на это нет", – отметил Жукровский.

Напомним, 2 мая в Украине в состояние и общую мобилизацию продлили еще на 90 дней — до 18 августа 2023 года.

В Украине мобилизации подлежат граждане, способные выполнять военную обязанность в возрасте от 18 до 60 лет. Призыв производится через вручение повесток. При нарушении правил военного учета мужчинам грозит административная и уголовная ответственность.

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