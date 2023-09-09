Военный учет женщин: адвокат объяснил, кому ограничат выезд за границу

В Украине с 1 октября женщины-медики и фармацевты должны стать на военный учет. Впрочем, ограничения на выезд за границу будут касаться только женщин, которые будут мобилизованы.

Об этом рассказала адвокат Ario Law Firm Надежда Грищенко в комментарии РБК-Украина.

Что означает взятие женщин на военный учет

Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

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"В соответствии с законодательством (Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов утвержденного постановлением Кабинетов Министров Украины от 30 декабря 2022 года № 1487), военный учет является составной частью содержания мобилизационной подготовки государства", – объясняет Надежда Грищенко.

В частности, это предполагает:

фиксацию, накопление и анализа имеющихся человеческих мобилизационных ресурсов по военно-учетным признакам;

осуществление мер по обеспечению выполнения установленных правил военного учета призывниками, военнообязанными и резервистами;

представление сведений (персональных и служебных данных) относительно призывников, военнообязанных и резервистов в органы ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

"В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" о воинской обязанности граждане Украины делятся на такие категории, в частности, военнообязанные — лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований на особое период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства", – добавляет она.

Напомним, в прошлом году парламент внес изменения в статью 1 закона о мобилизационной подготовке и предусмотрел, что обязательным военным учетом должны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. С 1 октября 2023 г. такие женщины должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры.

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