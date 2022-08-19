Военный учет женщин в Украине: какие штрафы за отказ и смогут ли украинки выезжать за границу

Военному учету от 1 октября подлежат женщины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, и чьи профессии соответствуют перечню родственных военно-учетных специальностей.
После того, как женщина становится на военный учет, она приобретает статус военнообязанной и находится в запасе ВСУ, Нацгвардии и других военных формирований.
Об этом рассказали юристы smartsolutions.ua.
Так что в условиях военного положения такую женщину могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства.
"Учитывая, что во время действия военного положения выезд за пределы страны всех военнообязанных граждан запрещается, и в условиях военного положения в Украине женщины, которые станут на военный учет, не смогут выехать за границу без получения специального разрешения от соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы)", – объяснили специалисты.
Исключение – только те, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации:
- это, в частности, женщины, имеющие несовершеннолетних детей и мужа, проходящего военную службу,
- многодетные родители,
- матери-одиночки с несовершеннолетними детьми,
- матери детей с инвалидностью и другие категории, определенные ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В то же время, как отметили юристы, по состоянию на сегодняшний день предельные сроки становления на учет женщин не определены.
Что касается ответственности, то потенциально к женщинам, уклоняющимся от постановки на учет, может быть применен штраф от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн). В случае повторного нарушения или совершения его в особый период (действует с 2014 года и по состоянию на сегодняшний день) – штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов (от 850 до 1700 грн).
Напомним, до 1 октября женщины, чьи специальности подпадают под перечень военнообязанных, должны стать на военный учет. Специальности будут определять дипломом.
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