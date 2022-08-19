Военный учет женщин в Украине: какие штрафы за отказ и смогут ли украинки выезжать за границу

Военному учету от 1 октября подлежат женщины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, и чьи профессии соответствуют перечню родственных военно-учетных специальностей.

После того, как женщина становится на военный учет, она приобретает статус военнообязанной и находится в запасе ВСУ, Нацгвардии и других военных формирований.

Об этом рассказали юристы smartsolutions.ua.

Так что в условиях военного положения такую женщину могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

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"Учитывая, что во время действия военного положения выезд за пределы страны всех военнообязанных граждан запрещается, и в условиях военного положения в Украине женщины, которые станут на военный учет, не смогут выехать за границу без получения специального разрешения от соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы)", – объяснили специалисты.

Исключение – только те, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации:

это, в частности, женщины, имеющие несовершеннолетних детей и мужа, проходящего военную службу,

многодетные родители,

матери-одиночки с несовершеннолетними детьми,

матери детей с инвалидностью и другие категории, определенные ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В то же время, как отметили юристы, по состоянию на сегодняшний день предельные сроки становления на учет женщин не определены.

Что касается ответственности, то потенциально к женщинам, уклоняющимся от постановки на учет, может быть применен штраф от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн). В случае повторного нарушения или совершения его в особый период (действует с 2014 года и по состоянию на сегодняшний день) – штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов (от 850 до 1700 грн).

Напомним, до 1 октября женщины, чьи специальности подпадают под перечень военнообязанных, должны стать на военный учет. Специальности будут определять дипломом.

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