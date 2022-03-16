Военный в седьмом поколении, командир "Гром" со своим подразделением уничтожает и забирает технику врага

Он всего 9 месяцев назад был курсантом.

Нацгвардеец с позывным «Гром» уже имеет целую коллекцию сожженных и уцелевших фронтовых трофеев, привезенных в Украину врагом.

Об этом говорится в ТСН.

«Уже два танка – Т-72 и Т-80 БВМ, а еще МТЛБ – одну единицу. А еще подобрали две зенитные установки ЗУ-23-2», – рассказывает он.

Теперь все вместе с брошенными боеприпасами, автоматами, магазинами, полными патронов, использует подразделение «Грома».

Он командир в свои 21, хотя еще 9 месяцев тому назад был курсантом. Как и для большинства украинцев – это его первая война. И свое первое сражение, когда противник под Харьковом пошел в наступление, он никогда не забудет. Рядом был отец, военный в отставке.

«Я остался на позиции вместе со своим водителем бронеавтомобиля и четырьмя бойцами срочной службы. Также на позиции был мой отец. Он прикрывал нашу группу, чтобы мы зашли в тыл противника и дали им жесткий отпор», — рассказывает боец.

После боя «Гром» узнал, что отец погиб. И еще с большим энтузиазмом начал уничтожать и коллекционировать вражескую технику. На черной земле, выступающей из-под талого снега в поле, можно разглядеть сожженную технику оккупанта.

«Мы сожгли их технику – МТЛБ, 2 Града и подвоз снарядов», — говорит «Гром».

ТСН рассказала историю нацгвардейца "Грома", коллекционирующего российские трофеи

У «Грома» все по мужской линии такие. Прапрадеды еще во времена Речи Посполитой воевали. Он – седьмое поколение. И очень хочет его продолжения. Мечтает, что уже в мирной Украине.

Но пока все время повторяет: "Не волнуйтесь, мы хорошо защищены". Спокойно кивая на бережно сложенные рядом Джавелины и Нлоу.

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