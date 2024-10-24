Военный: Волчанск разрушен до основания, городом рыскают россияне и свиньи – детали о ситуации

Военный утверждает, что бои на Курщине практически не повлияли на Волчанское направление.

Российские оккупанты активизировались на Волчанском направлении после потери агрегатного завода.

Об этом рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" ГНСУ Александр Даниленко в эфире "Киев24".

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По его словам, оккупанты начали проводить больше штурмовых действий, использовать разнообразное вооружение: артиллерию, минометы и КАБы.

"В Волчанске есть наши люди... Присутствие (на Волчанском направлении – Ред.) врага достаточно высоко. В живой силе и в технике происходит постоянное движение. Эти ротации связаны с высокими потерями, которые несет противник. Одни подразделения выходят, другие заходят. В такие моменты наши разведчики их обнаруживают, передают координаты артиллерии, минометным расчетам, и те уже отрабатывают, как надо", – говорит военный.

Даниленко также утверждает, что бои на Курщине практически не повлияли на Волчанское направление.

"Если противник и перебрасывает от нас на Курщину какие-то подразделения, то сразу заводит на Харьковщину новые – как из резерва, так и из других направлений", – отметил он.

Военный подчеркнул, что Волчанска как города практически нет, он разрушен до основания.

"Нет ни одного уцелевшего дома. Местные жители кое-где бывают, но и те уже покидают. Наши ребята рассказывают, что там больше сейчас в месте военных как наших, так и враг есть. И животные. Много животных домашних, которых хозяева не могли забрать с собой. Это в том числе свиньи – рыскают по городу, ищут чем бы поживиться. Потому что там частный сектор велик в городе и понятно, что свиней с собой люди не брали", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что Волчанск разрушен на 95% в результате обстрелов России.

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