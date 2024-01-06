Военный ВСУ и руфер Mustang ответил, нужно ли отправлять депутатов на фронт

Военный ВСУ и известный руфер Mustang (настоящее имя – Григорий Кириленко), который служит в 47-й отдельной механизированной бригаде Магура, считает, что отправить депутатов Верховной Рады на фронт – не очень хорошая идея. По его мнению, быть эффективными на войне с таким мышлением не получится.

Об этом Кириленко рассказал в интервью журналисту Юрию Бутусову.

"Люди почему-то хотят, чтобы шли воевать депутаты. Во-первых, сколько там тех депутатов? Стрелковый батальон из них сделаешь – это ничто. Нам нужно десятки бригад новых создавать и менять эти бригады. Это такой пазл. Не получится отвернуться: "Кто-то за меня повоюет", – объяснил он.

По его словам, сейчас многим воинам приходится бороться за каждый клочок украинской земли без длительного отдыха и регулярных ротаций, однако в будущем эта тактика не сыграет на руку Украине.

"Это делают одни и те же люди. Они не то, что устают, они уже устали. В будущем желательно, чтобы мы до этого не доходили. Чтобы постоянно шла замена. Повоют все, но меньше будет ПТСРа (посттравматическое стрессовое расстройство) у людей, они будут более эффективны", – высказался воин.

Напомним, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко ответил, будут ли мобилизовать нардепов.

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