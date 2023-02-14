Военный ВСУ из Бахмута рассказал о наступлении России и призвал украинцев не скрываться от мобилизации

Военнослужащий ВСУ с позывным "Киянин" рассказал, что ситуация в Бахмуте контролируемая. Оккупанты пытаются атаковать, однако безуспешно.

Об этом он сказал в соцсетях.

"Россияне активизировались по всей линии столкновения. Суицидальные атаки в районе Авдеевки, Угледара. Они несут огромные потери военной техники и в живой силе, но упорно продолжают лезть. Это — тактика "мясных батальонов" позволила достичь им определенного продвижения, но в глобальной перспективе они все погибнут. По линии Соледар-Бахмут-Клещиевка-Ступочки — ситуация очень сложная на северной стороне", — пояснил военный.

"Киянин" также отметил, что оккупанты постоянно обстреливают Бахмут из разных видов вооружения.

"В Бахмуте россияне применяют артиллерию, РСЗО, пехотой пытаются продвигаться. Город Бахмут стоит. Наши козаки делали контрнаступательные операции и отбили позиции. Бахмут под контролем ВСУ. Продолжаются бои, местным и волонтерам доступ ограничили и это правильно, потому что ходило много информаторов. Россияне имеют больше успехов в информационном пространстве, мол, у них там наступление и они повсюду идут", — сказал военный.

Военный также призвал украинцев к мобилизации, поскольку понятно, что нам уже никто кроме нас не поможет.

"Когда продолжается мобилизация, не нужно прятаться. За вас работу никто не сделает. Нужно тренироваться на полигонах, новые бригады должны заменять тех, кто постоянно находится на передке", — сказал "Киянин".

Ситуация в Бахмуте

Российские оккупанты уже несколько месяцев непрерывно штурмуют украинский город Бахмут Донецкой области, однако существенных успехов у них нет.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что диктатор РФ Владимир Путин поставил задачу российским войскам до конца марта захватить Донбасс, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Также Донецкая военная администрация ограничила доступ гражданских в город из-за постоянных обстрелов и угрозы жизни. Чтобы попасть в город, нужно иметь разрешение.

Также известно, что недавно оккупанты пытались идти в наступление на город Угледар, однако потеряли там много техники и людей.

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