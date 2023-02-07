Военный ВСУ рассказал, какие специальности нужны в армии и почему необходимо "принуждение" к мобилизации

В Украине выросли темпы мобилизации, поскольку нужно восполнять потери и осваивать новые виды вооружений, переданные Украине союзниками.

Об этом в комментарии "Апострофу" сказал капитан 103 бригады территориальной обороны ВСУ Александр Ганущин.

"Нам очень нужны люди, поскольку к приходящей технике нам нужны высокообученные, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле. Поэтому мобилизация однозначно будет продолжена", – сказал военный.

Ганущин подчеркнул, что государство вынуждено принуждать своих граждан к мобилизации, нравится им это или нет. Потому что, если не удастся защитить Украину, тогда придется жить в оккупации.

"Иногда сила государства заключается в легальном институте принуждения. Самое простое – это принуждение выполнять законы. Закон о мобилизации во время войны должен работать, и именно этим занимается аппарат государства. Нравится это отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться. Иначе те, кто не хочет, не дай Бог, продолжат жить в другой стране.Темпы мобилизации, которые мы видим сейчас, они очевидно выше, чем были полгода назад, но они связаны с тем, что Путин довел до огромных цифр планы по мобилизации с той стороны", – сказал Александр Ганущин.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – с 19 февраля до 18 мая. Военное положение было введено 24 февраля 2022 сразу после нападения России на Украину.

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