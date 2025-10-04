Военный ВСУ рассказал о котлах для россиян возле Доброполья

Армия РФ. / © Associated Press

Украинские военные продолжают ликвидацию российских оккупантов, оказавшихся в котлах в районе Доброполья Донецкой области.

Об этом сказал военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов в эфире "КИЕВ24".

"Прессофицеры называют это клешней краба, а мне это напоминает зайца с ушами. Оба уха отрезали наши ребята. Сейчас того "зайца" постепенно доедают. Там сейчас россияне в двух небольших котлах", - сказал он.

По его словам, оккупационные войска пытались прорваться на Доброполье, а не на Покровск-Мирноград. Это ведь открывает возможность россиянам идти на Дружковку.

"Главная цель врага сейчас политическая и военная - это агломерация Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Четыре крупных города Донецкой области, вытянутые с юга на север - это главное, что у нас есть в Донецкой агломерации. Именно их увлечение для врага главное. Не Мирноград с Покровским".

По его словам, враг не может штурмовать Константиновку, потому что постоянно под Торецком и Временным Яром упирается в оборону ВСУ, которую прорвать не может. Поэтому Константиновку постоянно обстреливают. Поэтому враг сконцентрировал усилия на Добропольском направлении. По его словам, там огромное количество войск – 51 и 8 российская армия, несколько механизированных дивизий и сразу три бригады морской пехоты.

"Я такой концентрации российских морпехов даже на Курщине не помню. Это такой большой кулак, который должен был идти на Доброполье и возвращать на Дружковку и Константиновку", - добавил военный.

Он считает, что в Донецкой области планы врага полностью разрушены. Их планы захватить эту область "уже из категории мечтаний, которые неосуществимы".

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что россияне активно продвигаются на фронте. Впрочем, на Покровском направлении потери русской пехоты выросли на треть. Потери российской пехоты выросли на 30% в сентябре по сравнению с августом, а украинские операторы беспилотников расширили зону поражения и могут запускать беспилотники FPV в нескольких километрах позади российских позиций.