Военный ВСУ рассказал о ситуации на Запорожском направлении

В Запорожском направлении армия Российской Федерации активно использует авиацию, забрасывает бомбами, использует ракеты. В частности, враг стреляет по тыловым населенным пунктам.

Об этом рассказал в эфире телемарафона руководитель службы по связям с общественностью отдельной 128-й бригады ВСУ Александр Курбатов.

"Иногда трудно квалифицировать, очень мощные ракеты. Стоит дом, во дворе глубокая воронка — пол дома нет, пол летней кухни нет. Частный дом где-то в тыловом пункте. Мне трудно понять врага. Он не может победить в бою, пытается отомстить в частности, и мирному населению, совершить хаос, запугать людей. Все это продолжается. Сейчас враг активизировал ракетные удары по тыловым населенным пунктам", — отмечает военный.

Действия врага он называет спланированным террором.

"Есть населенный пункт, пятно на карте, и они туда стреляют. Когда стреляешь в какую-то большую деревню, промазать тяжело. Также это говорит, что у них много ракет, которые они могут тратить не по назначению, а просто расстреливая тыл", — Курбатов .

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Здесь все кипит! Россияне активизировали ракетные удары!

Напомним, аналитики американского Института изучения войны заявляют, что ВСУ прорывают последнюю линию обороны РФ в Запорожье. Отмечается, что на западе Запорожской области бронетехника Сил обороны уже действует по последней линии российских оборонных укреплений.

Читайте также: