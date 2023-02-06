Военный ВСУ сдавал позиции своих побратимов и данные о ситуации в украинской армии: что известно

СБУ задержала военного ВСУ, который сдавал оккупантам позиции своих побратимов и информацию о поступлении военной техники. Также он "сливал" россиянам аналитические материалы о ситуации на фронте.

Об этом сообщает СБУ.

Россияне завербовали должностное лицо одной из воинских частей после начала полномасштабной войны России против Украины. Он скрыто собирал информацию о перемещении украинских войск и их пополнении техникой и боеприпасами, сливал врагу аналитические отчеты о ситуации на фронте. Также предатель сообщал оккупантам о планах боевых операций Сил обороны на стратегически важном участке фронта.

Фото: СБУ

Военный был задержан при попытке передать оккупантам важную информацию об оперативной обстановке на одном из направлений боевых действий. В ходе обысков СБУ выявила доказательства сотрудничества украинского военного с россиянами.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Задержанный полностью признал свою вину", — говорится в сообщении.

Мужчину отправили под стражу без возможности внесения залога.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Одессе бывшего военного, которого завербовала ФСБ РФ. При выполнении враждебных задач предатель надеялся получить помощь от оккупантов по отчуждению в его пользу объекта недвижимости стоимостью $200 тыс. во временно оккупированном Крыму.

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