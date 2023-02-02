Военный ВСУ сдавал россиянам позиции своих собратьев: что известно

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в регионе СБУ разоблачила военного ВСУ, который сдавал россиянам позиции своих собратьев.

Об этом он сообщил на своем телеграмм-канале.

"СБУ разоблачила военнослужащего Вооруженных сил Украины, который изменил украинскому народу и сдавал врагу расположение собственных собратьев. Хочу подчеркнуть, что неприкосновенных ни в администрации, ни в области нет и каждый должен и будет нести ответственность за свои поступки согласно законам Украины!", — написал Максим Марченко.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области действовала враждебная агентурная сеть, которая в пользу страны-оккупанта РФ пыталась обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300.

Также в Славянске Донецкой области учитель сдавал россиянам позиции ВСУ и приводил вражеские ракеты на школы. За это его отправили в тюрьму на 8 лет.

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