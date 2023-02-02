Военный ВСУ сдавал россиянам позиции своих собратьев: что известно

Предателя разоблачила СБУ.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в регионе СБУ разоблачила военного ВСУ, который сдавал россиянам позиции своих собратьев.
Об этом он сообщил на своем телеграмм-канале.
"СБУ разоблачила военнослужащего Вооруженных сил Украины, который изменил украинскому народу и сдавал врагу расположение собственных собратьев. Хочу подчеркнуть, что неприкосновенных ни в администрации, ни в области нет и каждый должен и будет нести ответственность за свои поступки согласно законам Украины!", — написал Максим Марченко.
Напомним, в Кременчуге Полтавской области действовала враждебная агентурная сеть, которая в пользу страны-оккупанта РФ пыталась обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300.
Также в Славянске Донецкой области учитель сдавал россиянам позиции ВСУ и приводил вражеские ракеты на школы. За это его отправили в тюрьму на 8 лет.
Читайте также:
- Готовил удары по подстанциям на западе Украины: СБУ разоблачила агента ФСБ
- Задержаны коллаборанты из оккупированной Луганщины, которые пытались устроиться в госучреждения Украины
- Экс-руководителя Херсонского СИЗО и его заместителя будут судить за госпредательство: фото