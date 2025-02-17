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Военный жестко ответил, нужны ли Украине иностранные миротворцы после окончания войны

Военный жестко ответил, нужны ли Украине иностранные миротворцы после окончания войны

Станислав "Осман" Бунятов

Бунятов считает, что иностранные миротворцы не будут эффективны и не смогут предотвратить новый напад РФ.

Некоторые страны обсуждают возможность развернуть войска в Украине при "определенных условиях" после окончания боевых действий. Однако нашему государству они не нужны.

Такое резкое мнение высказал командир взвода 24-й ОШБр "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов в своем Telegram.

Бунятов считает, что по окончании боевых действий каждый наш пограничник сможет ликвидировать российского ДРГшника и не допустить провокаций. Тогда как иностранные миротворцы не решатся этого сделать и будут "книжкой махать, указывая то одну то вторую статью, пока танки не поедут".

"На**р эти тунеядцы здесь не нужны, если украинцам в Украине будут платить такую зарплату, как и бестолковым зарубежным "партнерам", то желающих служить будет достаточно", — считает Бунятов.

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что европейские лидеры разрабатывают стратегию отправки войск в Украину.

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