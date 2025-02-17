Военный жестко ответил, нужны ли Украине иностранные миротворцы после окончания войны

Бунятов считает, что иностранные миротворцы не будут эффективны и не смогут предотвратить новый напад РФ.
Некоторые страны обсуждают возможность развернуть войска в Украине при "определенных условиях" после окончания боевых действий. Однако нашему государству они не нужны.
Такое резкое мнение высказал командир взвода 24-й ОШБр "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов в своем Telegram.
Бунятов считает, что по окончании боевых действий каждый наш пограничник сможет ликвидировать российского ДРГшника и не допустить провокаций. Тогда как иностранные миротворцы не решатся этого сделать и будут "книжкой махать, указывая то одну то вторую статью, пока танки не поедут".
"На**р эти тунеядцы здесь не нужны, если украинцам в Украине будут платить такую зарплату, как и бестолковым зарубежным "партнерам", то желающих служить будет достаточно", — считает Бунятов.
Напомним, издание The Washington Post сообщило, что европейские лидеры разрабатывают стратегию отправки войск в Украину.
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