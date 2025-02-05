Воевал с 19 лет и встретил любовь на фронте: под Покровском погиб Максим "Енот" Емец

На Покровском направлении погиб военный и поэт Максим Емец с позывным "Енотом". Он был воином, о котором должен узнать мир.

О гибели бойца сообщила его возлюбленная Оксана Рубаняк.

"Моя вселенная"

По словам девушки, у пары было много нереализованных планов и несбывшихся мечтаний. Дом за городом, дети, семья.

Максим Емец и Оксана Рубаняк

"И общая старость больше 60-ти лет, на меньшее ты не соглашался. Упрям, как и я. А еще нежный, заботливый, любящий, любимый. Моя единственная любовь. Мое спокойствие. Моя вселенная — Максим Емец "Енот", — написала она.

Парень и девушка встретились в одном из направлений на фронте. Оксана рассказывает, что Максим умел любить так, как никто. И делал ее самой счастливой.

Ты был воином, о котором должен узнать мир. Ты был борцом, отдал всю свою жизнь войне. Я искренне восхищаюсь и уважаю твой путь. Ты был тем, кому не безразлично, вкладывался максимально в борьбу, ты жил ею. Как и последнее время жил творчеством. Иьется с момента твоей гибели», – констатировала Рубаняк.

Стихотворение "Енота" любимой

Она добавляет, что обычно влюбленные были в разных направлениях, кроме крайнего – Покровского. Именно он дал пари возможность чаще видеться, но он в итоге навсегда унес воина. Несмотря на занятость и расстояние, влюбленные находили возможность увидеться, спешили друг к другу и искали возможности. А вчера она искала его тело, чтобы просто побыть.

"Нашла, увиделись. Но ты уже на меня не смотрел, и никогда не посмотришь. Единственное чего я хочу – к тебе", – написала любимая "Енота".

Ранее военный Сергей Тимощук рассказал, как провел 22 дня в окруженном селе под Покровском. Все это время он не снимал одежду и бронежилет, не мылся, в туалет ходил в пакеты, а еду и воду получал из дрона.

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