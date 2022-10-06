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Воевал три дня: в Украине ликвидирован российский подполковник-пенсионер

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Воевал три дня: в Украине ликвидирован российский подполковник-пенсионер

Фото: Associated Press

59-летнему подполковнику Фомичову Александру не сиделось спокойно на пенсии, и он уехал в Украину.

На войне против Украины погиб подполковник-пенсионер ВС РФ Александр Фомичев. Он успел повоевать три дня и был ликвидирован защитниками нашей страны.

Его имя назвал офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его информации, ликвидированному российскому военному было 59 лет.

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Штефан традиционно потролил российских пропагандистов, написав, что подполковник вражеской армии "успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении".

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Херсоне ликвидировали семерых оккупантов: пятерых работников ФСБ и двух военных чиновников.

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Дата публикации
Просмотры
3598
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