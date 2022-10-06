Воевал три дня: в Украине ликвидирован российский подполковник-пенсионер

59-летнему подполковнику Фомичову Александру не сиделось спокойно на пенсии, и он уехал в Украину.

На войне против Украины погиб подполковник-пенсионер ВС РФ Александр Фомичев. Он успел повоевать три дня и был ликвидирован защитниками нашей страны.

Его имя назвал офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его информации, ликвидированному российскому военному было 59 лет.

Штефан традиционно потролил российских пропагандистов, написав, что подполковник вражеской армии "успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении".

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Херсоне ликвидировали семерых оккупантов: пятерых работников ФСБ и двух военных чиновников.

Потери россиян на 4 октября: ВСУ ликвидировали 370 оккупантов и побили рекорд по уничтожению вражеской техники

Читайте также: