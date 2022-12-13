"Воевала" с гривной: на Харьковщине задержали предательницу, которая хвалила Путина

В поселке Чкаловское Чугуевского района Харьковской области задержали 42-летнюю предательницу. Женщина поддерживала диктатора Путина и "воевала" с гривной, уверяя, что "Россия здесь навсегда".

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

По данным следствия, 42-летняя жительница Чкаловского во время оккупации активно поддерживала диктатора Путина. Она убеждала местных, что "Россия здесь навсегда и ВСУ никогда не вернутся". Также коллаборантка устроила войну против украинской гривны — она призвала местных избавляться от национальной валюты и вводить в обращение рубли.

Предательница призвала жителей Харьковщины активно поддерживать российских оккупантов. Ей уже сообщено о подозрении в публичных призывах к поддержке решений и действий РФ (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Задержание коллаборантов в Украине

В Украине активно задерживают коллаборантов, поддерживающих войну России против Украины и зверства российских оккупантов. Так, в Херсоне задержали трех местных жителей, которые собирали голоса за проведение псевдореферендума.

В Николаевской области задержали коллаборанта, который во время оккупации Снигиревки помогал оккупантам "зарабатывать", продав награбленное оккупантами имущество украинцев.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения СБУ задержала более 700 коллаборантов.

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