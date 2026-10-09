Воевали на стороне России: страны Африки просят вернуть своих граждан из Украины

Иностранные наемники РФ / © скриншот с видео

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Африканские государства обращаются в Украину с требованиями вернуть их граждан, оказавшихся в лагерях для военнопленных после участия в боевых действиях на стороне России.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным издания, правительство Кении ведет переговоры о возвращении пятерых своих граждан, находящихся в украинском плену. Об этом в четверг, 8 октября, в Найроби заявил депутатам министр иностранных дел страны Мусалия Мудавади. Он также сообщил, что президент Кении Уильям Руто обсудил этот вопрос по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Ранее министерство иностранных дел Ботсваны сообщило Bloomberg, что работает над возвращением одного из своих граждан, находящегося в украинском лагере для военнопленных.

Африканские правительства заявляют, что часть их граждан обманом заманили в Россию, а затем вынудили служить в армии. По их словам, мужчинам обещали гражданскую работу, в частности, водителями, охранниками или поварами.

Мусалия Мудавади подчеркнул, что Кения стремится добиться признания этих мужчин «жертвами международной торговли людьми», а не военнопленными. По его словам, они «заявляют, что их завербовали под фальшивыми обещаниями трудоустройства».

В то же время правительство Зимбабве в своем заявлении выразило обеспокоенность из-за обманчивых практик трансграничной вербовки.

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«К сожалению, некоторых новобранцев отправляют на активные фронты в странах пребывания без какой-либо предварительной военной подготовки», — говорится в сообщении.

В то же время, в заявлении Зимбабве не упоминаются конкретно ни Россия, ни Украина, отмечает издание.

По информации, обнародованной на сайте украинского правительства, Россия завербовала более 28 тысяч иностранцев из 135 стран для участия в войне на своей стороне. Более 5 тысяч из них, как говорится, погибли. Также украинская сторона сообщает, что ее военные взяли в плен граждане 51 страны.

Bloomberg ознакомилось с документами, согласно которым Украина удерживает в статусе военнопленных по меньшей мере 213 иностранцев, не считая граждан России и Северной Кореи. Среди них — 37 африканцев.

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В статье отмечается, что продолжающаяся с февраля 2022 года полномасштабная война истощает ресурсы России. Во избежание нового непопулярного решения о мобилизации Москва расширяет поиск людей для пополнения своих вооруженных сил.

Россия публично не признавала, что привлекает иностранцев к боевым действиям в Украине. Официальная позиция Москвы состоит в том, что у страны достаточно человеческих ресурсов для продолжения войны.

«С точки зрения наличия военнослужащих у нас здесь нет никаких проблем. Люди добровольно заявляют и подписывают контракты», — заявил Путин во Владивостоке 3 сентября, отрицая предположение о возможности объявления нового этапа мобилизации.

В то же время, по данным Amnesty International, Россия завербовала тысячи иностранцев. Многих из них, как утверждает организация, привлекали агенты и рекламные объявления, обещавшие выплаты за подписание контракта и трудоустройство на разных должностях.

В материале также упоминается, что 21 августа правительство Ботсваны сообщило о предотвращении вербовки восьми своих граждан в российские вооруженные силы. Попытки завербовать их обнаружили в аэропортах Ботсваны, Южной Африки и Эфиопии.

Кроме того, в последние месяцы в Зимбабве арестовали нескольких человек, подозреваемых в попытках вербовки людей. Среди задержанных — двое граждан России, которые ожидают судебного разбирательства.

Как отмечает Bloomberg, перспективы возвращения африканских военнопленных домой остаются неопределенными. Украина настаивает на том, что их должны обменивать на украинских военнопленных, удерживаемых Россией.

Согласно докладу Мусалии Мудавади для парламента, около 84 граждан Кении погибли или числятся пропавшими без вести. Еще 34 кенийцев проходят лечение в России.

По словам министра, на сегодняшний день домой уже репатриировали в общей сложности 62 граждан Кении, принимавших участие в войне.

Ранее сообщалось, что власти Индонезии начали проверку информации о возможном участии ее граждан в составе российской армии.

Мы ранее информировали, что порок Ботсваны заявил о резком росте случаев обманной вербовки своих граждан на войну России против Украины.

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