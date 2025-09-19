"Воевать будут все", кто останутся: Михайлова из "Волков Да Винчи" жестко раскритиковала провалы мобилизации

ВСУ на фронте / © Getty Images

Начальник медицинской службы батальона «Волки Да Винчи» Анна Михайлова выразила глубокое возмущение и боль из-за ситуации с мобилизацией в Украине. Она назвала позорным и унизительным, что на фронте воюет лишь небольшая часть населения, в то время как государство позволяет молодежи свободно выезжать за границу.

Об этом она сказала в интервью «Украинской правде».

«Воюет только один процент»: проблема мобилизации

По словам Михайловой, ее унижает и возмущает факт, что «нас воюет один процент» тех, о ком мы говорим. В условиях полномасштабной войны, это, по ее мнению, абсолютно недопустимо. Она также резко высказалась о разрешении молодежи уезжать за границу.

«И мы еще отпускаем за границу молодежь, которая должна становиться… государственниками, строить эту нацию», — подчеркнула она, добавив, что эта молодежь выросла в условиях войны и понимает, что такое Россия и зло. Этот «дисонанс» для нее как для военной является «сумасшедшей».

Военная считает, что решения по выезду молодежи принимаются с колес, без анализа последствий для фронта, и является лишь частью политической игры.

«Это история о политике, это история о подготовке к выборам, это история быть хорошим для всех», — пояснила она.

По ее убеждению, на военных «уже пофиг, потому что они рабы, они никогда отсюда не уйдут». Она также предположила, что власти могут «закручивать гайки» военным за неповиновение, в то время как об электорате заботятся, позволяя ему выезжать за границу.

Напомним, Кабинет Министров 26 августа внес изменения в правила пересечения государственной границы. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет имеют право выезжать из Украины во время военного положения без ограничений.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это решение не ослабит обороноспособность страны, а наоборот поможет сохранить молодое поколение для будущего Украины. По его словам, проблема с возможностью выезда для этой категории граждан накапливалась, поэтому власти приняли решение после обсуждений с военными и представителями образовательной среды.