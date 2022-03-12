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Воевать за Украину вызвались сотни чехов, государство обеспечит им поддержку

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Воевать за Украину вызвались сотни чехов, государство обеспечит им поддержку

Associated Press

Сейчас за Украину борются представители 52 стран мира.

Более 600 чехов вызвались вступить в Интернациональный легион Теробороны.

Об этом сообщает Dennik.cz.

Эти данные озвучил офис президента Чехии. Там отмечают, что государство обеспечит поддержку всем гражданам Чехии, которые решат вступить в ВСУ.

Напомним, что добровольцы со всего мира прибывают в Украину и вступают в ряды Интернационального легиона, чтобы воевать против российских оккупантов. Сейчас за Украину борются представители 52 стран мира. Воевать за Украину прибыли военные из Польши, стран Балтии, Скандинавии, а также из Великобритании и США.

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