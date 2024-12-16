Воин 152-й отдельной егерской бригады уничтожил более 10 оккупантов, защищая позицию

Воин 152 отдельной егерской бригады Сухопутных войск с позывным "счастливчиком", защищая позицию, уничтожил более 10 оккупантов.

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины.

"Боец находился на позициях под постоянными обстрелами и штурмами противника более 20 суток. Во время боевых столкновений он сам ликвидировал более 10 вражеских пехотинцев, пытавшихся пробраться к нему на позиции. Из чего только не стрелял воин, чтобы удержать позиции, уберечь побратимов и сдержать захватчиков. "Счастливчик" рассказал, что некоторые оккупанты сами сдавались в плен, чтобы их не уничтожили", — говорится в сообщении.

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Свое псевдо "Счастливчик" получил из-за того, что его всегда преследует удача. Падал с лестницы, попадал в аварии, но всегда оставался в живых.

В Сухопутных войсках отметили, что на службе герой с 2013 года. Участвовал в АТО и ООС. После победы воин планирует вернуться домой, но продлить службу и после 25 лет выслуги уйти на пенсию. Дома его ждут жена и сын.

Напомним, в "Азове" рассказали, почему люди боятся идти служить и какие проблемы существуют.

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