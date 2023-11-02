Воин ВСУ из окопов резко высказался о чиновниках и объяснил, почему "медленное контрнаступление"

По словам военного, если бы у Сил обороны вовремя были минометы, они бы уже дошли до Бердянска.

Военный Дмитрий Глущенко, сейчас защищающий нашу страну от российских захватчиков, объяснил, что медленный темп развития контрнаступления связан в том числе с дефицитом оружия.

Об этом он заявил в своем обращении.

Почему контрнаступление медленное

По словам Дмитрия, власти, в частности местные, могли бы выделять средства на производство минометов, а не на озеленение территории или другие вещи, неуместные во время полномасштабной войны.

«Хочу поделиться с вами своим взглядом из окопов, как это мы видим, почему такое «медленное контрнаступление» и почему мы несем такие большие потери. Дело в том, что мы уже почти год находимся на передовой с небольшим перерывом для восстановления”, — говорит военный.

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“На этих позициях стоим достаточно долго, и мы видели, как враг закапывается. Они это делают нагло днем, ночью вообще заходят с включенным светом фар, кое-где копали техникой, свои СП они отапливали буржуйками, и видели их все”, — добавил он.

Дмитрий добавил, что украинские Силы обороны не могут себе позволить настолько открыто окапываться, как это делает враг: “Мы заходили только ночью, использовали для отопления газовые баллончики, чтобы не демаскироваться и не показывать наши позиции. Окапывались вообще только по серому или только ночью, потому что как только нас замечали, по нам сразу прилетало”.

Нужны минометы

По словам военного, нашим защитникам было нечем ответить противнику, а нужно было очень мало – лишь нормальные минометы и боекомплект: “Дело в том, что для того, чтобы нам эффективно стоять и работать, нужно было очень мало. Нам не нужны были самолеты, HIMARS, ПЛ. Нам требовались только нормальные минометы 120-го калибра и БК, полтора БК в день, чтобы можно было работать рассредоточенно”.

Фото: Associated Press

“Миномет – это обычная металлическая труба, использующая мину и порох. Порох китайцы придумали еще в XV веке, эффективную мину изобрели во время мировой войны. За полтора года войны наше государство не смогло выпустить достаточное количество минометов, мин и порохов. А именно это нужно нам на передовой”, — подчеркнул Дмитрий.

Миллиарды на бордюры и озеленение

Боец выразил возмущение тем, что в военное время средства кое-где тратятся не на оружие, а на другие, менее насущные нужды : «Зато мы тратим миллиарды на всякую хрню: на озеленение, на бордюры, на строительство ненужных вещей. Но мы не можем произвести нормальное производство примитивного элементарного оружия”.

"Уже дошли бы до Бердянска"

Военный убежден, что в условиях лучшего обеспечения Вооруженные силы могли бы уже давно прорвать оборону оккупантов и подойти к временно оккупированному Бердянску. Также можно избежать большого количества потерь в живой силе и технике.

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«Единственное, что нам требовалось дальнобойное прикрытие — два-три танка или две-три пушки. В то же время мы имеем сейчас цветущие города, миллиардеров-чиновников и огромное количество потерянных жизней, наших лучших сыновей и дочерей. А здесь гибнут лучшие. У нас стоят самые мотивированные, опытные и патриотические люди”, — отметил Дмитрий.

Дело в том, что наше государство на всех уровнях сейчас ведет такую бессмысленную политику, в международных отношениях ссорится с соседями. Такое впечатление, что у нас власть на всех уровнях — начиная с местных общин и заканчивая Киевом — это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть врагу. Это очень бесит и демотивирует», – поделился военный.

“Этому тоже нужно противодействовать. Сейчас очень много активных людей, призывающих местные власти не тратить деньги на всяческую хрню”, — резюмировал он.

Напомним, в Украине начальников ТЦК меняют, как перчатки. Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил нового начальника Львовского территориального центра комплектования Дениса Чаюка всего через месяц после назначения. Какой громкий скандал случился, что не столько с мобилизацией в Украине — в материале.

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